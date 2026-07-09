ambasciata del principato di monaco in italia parterre istituzionale per il ricevimento in giardino

L'ambasciatrice del Principato di Monaco in Italia ha organizzato un ricevimento nel giardino della sua residenza ai Parioli, per celebrare l'anniversario dell'ascesa al trono del Principe Alberto II. All'evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali e diplomatici, che hanno preso parte a un incontro formale all'aperto, all’interno di un’area verde ben curata. La cerimonia si è svolta con un allestimento di tavoli e sedie disposti tra piante e fiori, in un’atmosfera raffinata.

Anne Eastwood, Ambasciatrice del Principato di Monaco in Italia, ha ospitato il ricevimento in giardino nella residenza del Principato di Monaco ai Parioli per la ricorrenza dell’ascesa al trono del Principe Alberto II. L’iniziativa ha riunito a Roma rappresentanti delle istituzioni, del corpo diplomatico, del mondo economico, culturale, offrendo un momento di incontro dedicato al rapporto tra Italia e Monaco. La serata è stata accompagnata da proposte della cucina italiana e dallo show cooking. Il discorso dell’ambasciatrice Anne Eastwood Ad aprire il ricevimento, come ogni anno, il discorso dell’ambasciatrice Eastwood che ha richiamato la... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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