La Protezione Civile della regione ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi, 9 luglio, su tutta la Campania. Sono previsti rovesci e temporali nella zona. L’avviso è stato comunicato in tarda mattinata e riguarda l’intera regione.

La Protezione Civile della Regione ha emanato in tarda mattinata una nuova allerta meteo di colore Giallo valida questa volta dalle 13 alle 20 di oggi, 9 luglio, su tutta la Campania.Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Allerta meteo Gialla in Campania fino alle ore 20 di oggi, previsti rovesci e temporali

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PROROGATA L'ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA FINO ALLE ORE 20.00 DI DOMANI

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Allerta meteo gialla in Campania fino alle 20 di oggi: previsti rovesci e temporali improvvisiAlle 13, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida fino alle 20.

Meteo in Campania, allerta "gialla" dalle 13 alle 20: previsti temporali e rovesci improvvisiDalle 13 alle 20 di oggi, è in vigore un’allerta gialla per temporali e rovesci improvvisi in Campania.

Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di martedì 7 luglio 2026; Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico per temporali dalle 12 alle 21 di giovedì 2 luglio 2026; Allerta gialla in Toscana, si estende l’avviso: temporali forti, fino a 50 mm di pioggia in un’ora; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 9 luglio per temporali: le regioni colpite.

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