Allerta meteo Gialla in Campania fino alle ore 20 di oggi previsti rovesci e temporali

Da napoli.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Protezione Civile della regione ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalle 13 alle 20 di oggi, 9 luglio, su tutta la Campania. Sono previsti rovesci e temporali nella zona. L’avviso è stato comunicato in tarda mattinata e riguarda l’intera regione.

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La Protezione Civile della Regione ha emanato in tarda mattinata una nuova allerta meteo di colore Giallo valida questa volta dalle 13 alle 20 di oggi, 9 luglio, su tutta la Campania.Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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