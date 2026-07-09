Allarme Vergara rischio addio? Distanza con il Napoli | cosa sta accadendo

Antonio Vergara non ha firmato il rinnovo con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, le trattative sono ferme a causa di divergenze su cifre e condizioni, lasciando le parti distanti. La discussione si è interrotta bruscamente, sorprendendo la società e i tifosi. Al momento non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi futuri o alternative contrattuali.

Antonio Vergara non firma il rinnovo con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, le parti sono lontanissime su cifre e condizioni: la trattativa si è fermata bruscamente, spiazzando società e ambiente. Vergara: la frenata che sorprende tutti. La situazione è precipitata nelle ultime ore. Secondo il Corriere dello Sport, la firma sembrava imminente nel fine settimana, ma qualcosa è cambiato drasticamente. L’agente Giuffredi e il club non hanno trovato convergenza tra domanda e offerta. Il giocatore cresciuto nel vivaio azzurro, quello che ha emozionato il Maradona nella stagione appena conclusa, ora rischia di creare una grana non da poco se la trattativa non dovesse ripartire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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