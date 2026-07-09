Il lavoro che non basta e non garantisce uno scudo contro la povertà, conducendo verso il sovraindebitamento. Ma anche la casa, che rappresenta una "crisi invisibile". Sono i due aspetti più critici emersi dal report, realizzato per la prima volta in forma organica, dalla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Ets, per fotografare le povertà incontrate nel 2025 nei 14 Centri di Ascolto presenti sul territorio diocesano. "È la prima volta – spiega Ivana Fazzi, operatrice della Fondazione Caritas e curatrice del Report – che come Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana di Como, ci proponiamo di analizzare e rileggere in modo organico i dati dei Centri di Ascolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme dalla Caritas diocesana: le famiglie non ce la fanno più

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