Al Sabbia d’Argento l’iniziativa Anch’io sono la protezione civile

Notizia in breve

Al lido Sabbia d’argento si è svolta l’iniziativa “Anch’io sono la protezione civile”. L’evento ha coinvolto diverse associazioni locali e ha avuto come obiettivo far conoscere il mare, le sue bellezze e le insidie che può presentare. Durante l’evento sono state illustrate le tecniche di sicurezza e le modalità di intervento in caso di emergenza in mare. L’attività ha coinvolto i visitatori del lido, tra adulti e bambini.