Al Sabbia d’Argento l’iniziativa Anch’io sono la protezione civile
Al lido Sabbia d’argento si è svolta l’iniziativa “Anch’io sono la protezione civile”. L’evento ha coinvolto diverse associazioni locali e ha avuto come obiettivo far conoscere il mare, le sue bellezze e le insidie che può presentare. Durante l’evento sono state illustrate le tecniche di sicurezza e le modalità di intervento in caso di emergenza in mare. L’attività ha coinvolto i visitatori del lido, tra adulti e bambini.
Conoscere il mare, la sua bellezza ma anche le insidie e le difficoltà che puo’ presentare. questo il focus dell’iniziativa tenutasi presso il lido “Sabbia d’argento” nell’ambito della kermesse “Anch’io sono la protezione civile” grazie alla collaborazione della struttura balneare con alcune associazioni del territorio. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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