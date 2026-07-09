adeguamento sismico del palazzo comunale castro critica i lavori

Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del palazzo comunale di Calenzano. L’intervento, per il quale si è richiesto il parere della Sovrintendenza, ha un valore complessivo di un milione di euro. La critica arriva da un rappresentante del municipio, che ha espresso dubbi riguardo all’efficacia e ai tempi di realizzazione dell’opera. I lavori sono in fase di avvio e coinvolgono interventi strutturali e di consolidamento.

Al via i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del palazzo comunale di Calenzano. L’intervento, per cui è stato richiesto il parere della Sovrintendenza, ha un valore complessivo di 1.550.000 euro, quasi interamente coperto da fondi statali erogati attraverso la Regione per gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici, per una somma di 1.530.000 euro. Gli interventi in ponte, la cui cantierizzazione è iniziata nei giorni scorsi, riguardano la sostituzione integrale della copertura, tutta la struttura lignea e la creazione di cordoli di rinforzo sui muri di appoggio della struttura e la creazione di un piano di irrigidimento in travi d’acciaio a livello dell’attuale controsoffitto in canniccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sono io o è abbastanza folle che qualcuno stamattina abbia deciso di sputare su ogni singolo bottone della pulsantiera dell'ascensore del mio palazzo? reddit