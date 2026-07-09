Addio supremo

Da internazionale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i funerali dell’ex guida suprema, avvenuti il 28 febbraio, si è svolta una processione in ricordo di Ali Khamenei, morto in un bombardamento attribuito a Stati Uniti e Israele. Si tratta del primo giorno di un conflitto scatenato contro l’Iran. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, mentre le autorità hanno confermato la morte dell’ex leader. La notizia ha avuto ampia diffusione sui media locali e internazionali.

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La processione ai funerali dell’ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento statunitense-israeliano il 28 febbraio, il primo giorno della guerra scatenata contro l’Iran. Milioni di persone hanno partecipato alle cerimonie che si sono svolte nell’arco di sette giorni, dal 3 al 9 luglio, in varie città dell’Iran e del vicino Iraq. Non era presente però Mojtaba Khamenei, che non appare in pubblico da quando è stato nominato guida suprema del paese poco dopo la morte del padre. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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