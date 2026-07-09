addio supremo

Notizia in breve

Durante i funerali dell’ex guida suprema, avvenuti il 28 febbraio, si è svolta una processione in ricordo di Ali Khamenei, morto in un bombardamento attribuito a Stati Uniti e Israele. Si tratta del primo giorno di un conflitto scatenato contro l’Iran. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, mentre le autorità hanno confermato la morte dell’ex leader. La notizia ha avuto ampia diffusione sui media locali e internazionali.