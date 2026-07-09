In alcune tradizioni monastiche, il lavoro viene considerato una forma di preghiera. Questa pratica implica che le attività quotidiane siano svolte con intenzione spirituale, trasformando il lavoro in un atto di devozione. La concezione si basa sull’idea che l’impegno pratico possa avere un valore spirituale e contribuire alla crescita personale. Questa visione ha influenzato diverse culture religiose, sottolineando il legame tra azione e spiritualità.

Compiti a casa: immagina che io ti dica: “Insegnami le cose più importanti che sai”. In alcune tradizioni monastiche esiste la pratica del “lavoro come preghiera”. Le attività ordinarie si trasformano in un esercizio spirituale grazie a una presenza totale e a un’attenzione amorevole. Tagliare le verdure diventa meditazione. Spazzare il pavimento diventa devozione. La sacralità nasce dalla dedizione totale. Per te, , sarebbe un esperimento eccellente. Riceverai consolazione e ispirazione se affronterai i tuoi compiti con slancio e gratitudine. Vivi le incombenze quotidiane e i soliti impegni con riverenza quasi cerimoniosa.... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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