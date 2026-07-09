A Roma e Napoli fino a quattro volte più incidenti rispetto a Londra e Parigi | i dati shock presentati a Eco Festival 2026

Da notizie.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’Eco Festival 2026 sono stati presentati dati che mostrano un numero di incidenti stradali molto più elevato in Italia rispetto a Londra e Parigi. A Roma, i decessi sono quattro volte superiori rispetto alle due città, considerando la popolazione. A Napoli, i incidenti mortali sono tre volte più numerosi rispetto a Londra. I dati si riferiscono ai numeri di vittime in rapporto alla popolazione delle città.

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“A Roma abbiamo un numero di morti quattro volte superiore a quello di Parigi e Londra, sempre in rapporto alla popolazione. A Napoli siamo a tre volte rispetto a Londra. E sono dieci persone che perdono la vita in incidenti stradali, e spesso si tratta di pedoni e soggetti fragili”. A parlare è Giuseppina Fusco, presidente della Fondazione Filippo Caracciolo, intervenuta nel corso della presentazione della IV edizione di Eco, il Festival della Mobilità sostenibile e delle Città intelligenti che si terrà il 15 e 16 settembre a Roma Eventi, piazza di Spagna. – Notizie.com La manifestazione, che promette di dare risposte anche in materia di sicurezza, sarà incentrata su mobilità elettrica e automazione alla guida, forestazione urbana, economia circolare, riciclo e riuso, intermodalità, infrastrutture e servizi, sicurezza nei centri urbani. 🔗 Leggi su Notizie.com

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