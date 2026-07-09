Il tribunale ha confermato il diniego della cittadinanza italiana a un cittadino pakistano, residente da anni nel paese, nonostante l’assoluzione in un processo per violenza e droga. Il ministero dell’Interno aveva negato la cittadinanza sostenendo l’inaffidabilità e la mancanza di integrazione. La decisione è stata mantenuta, anche dopo la conclusione del procedimento penale con l’assoluzione.

Resta valido il diniego della cittadinanza italiana disposto dal ministero dell’Interno nei confronti di un cittadino pakistano residente da anni in Italia, nonostante la successiva assoluzione nei procedimenti penali che avevano inciso sulla decisione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo l’appello contro la decisione del Tar del Lazio, che nel 2024 aveva già confermato la legittimità del provvedimento ministeriale. Al centro della vicenda c’è anche Imola. Tra gli elementi valutati dal Viminale figurava infatti una notizia di reato trasmessa nel 2013 dal commissariato di polizia di via Mazzini, dalla quale era scaturito un procedimento per presunti maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A processo per violenza e droga ‘No’ alla richiesta di cittadinanza: "Lui inaffidabile e non integrato"

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Judge SHOCKS Sovereign Citizen With Brutal 50-Year Sentence After Explosive Courtroom Chaos!

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