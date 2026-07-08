Ztl Roma arriva il ticket da 1.000 euro per le auto elettriche | tutte le novità

Da funweek.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma, è stata annunciata l’introduzione di un ticket annuale da 1.000 euro per le auto elettriche nelle zone a traffico limitato. La misura riguarda le vetture che circolano nelle aree dove normalmente si applicano restrizioni di accesso e potrebbe modificare le modalità di accesso per i veicoli elettrici. La proposta prevede che i proprietari di auto elettriche paghino questa cifra per poter circolare nelle Ztl.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La gestione delle Ztl di Roma potrebbero cambiare volto con una novità destinata a far discutere: l’introduzione di un ticket annuale da mille euro per le auto elettriche. Una misura che tocca uno dei temi più sensibili della mobilità cittadina, tra centro storico, traffico, permessi e nuove regole per chi si muove nella Capitale con veicoli a basse emissioni. Roma, auto elettriche nella Ztl: addio accesso gratuito? In arrivo il ticket da 1000 euro. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le nuove regole non sono ancora operative, ma il percorso è stato avviato con due provvedimenti d’indirizzo firmati dall’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, Ztl a pagamento per le auto elettriche da oggi 1 luglioDa oggi, 1 luglio 2026, entra in vigore a Roma l’obbligo di possedere un permesso a pagamento per l’accesso alle zone a traffico limitato, anche per...

Ztl a Roma, il 1 luglio scatta il pagamento per le auto elettriche: tariffe tra 500 e mille euro l'annoDal 1° luglio entra in vigore il pagamento anche per le auto elettriche nelle Ztl di Roma.

Temi più discussi: ZTL Roma, dal 1° luglio elettriche a pagamento: ecco come e perché; Ztl a pagamento per le auto elettriche, scattano oggi le nuove regole: 74.000 veicoli fuori dal centro di Roma; Pass auto elettriche per la ZTL Roma: come richiederlo, quanto costa, chi può averlo; Ztl a pagamento per le auto elettriche? Si spieghi bene il perché.

ztl roma ztl roma arriva ilRoma, da oggi Ztl a pagamento anche per i veicoli elettrici: il permesso costa mille euro l’annoDa oggi, primo luglio, la Ztl di Roma diventa a pagamento anche per le auto elettriche. Il permesso costa mille euro, il 50% in meno dei possessori di veicoli a benzina o diesel. fanpage.it

ztl roma ztl roma arriva ilAuto elettriche in Ztl, balzello dal 1 luglio. Chiesti (per ora) 1.104 permessiIl giorno fatidico è arrivato: da domani a Roma le auto elettriche potranno entrare in Ztl solo dopo aver pagato il nuovo ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web