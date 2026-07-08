Ztl Roma arriva il ticket da 1.000 euro per le auto elettriche | tutte le novità

A Roma, è stata annunciata l’introduzione di un ticket annuale da 1.000 euro per le auto elettriche nelle zone a traffico limitato. La misura riguarda le vetture che circolano nelle aree dove normalmente si applicano restrizioni di accesso e potrebbe modificare le modalità di accesso per i veicoli elettrici. La proposta prevede che i proprietari di auto elettriche paghino questa cifra per poter circolare nelle Ztl.

La gestione delle Ztl di Roma potrebbero cambiare volto con una novità destinata a far discutere: l’introduzione di un ticket annuale da mille euro per le auto elettriche. Una misura che tocca uno dei temi più sensibili della mobilità cittadina, tra centro storico, traffico, permessi e nuove regole per chi si muove nella Capitale con veicoli a basse emissioni. Roma, auto elettriche nella Ztl: addio accesso gratuito? In arrivo il ticket da 1000 euro. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le nuove regole non sono ancora operative, ma il percorso è stato avviato con due provvedimenti d’indirizzo firmati dall’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè. 🔗 Leggi su Funweek.it

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