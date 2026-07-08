La seconda stagione di X-Men '97 è stata rilasciata, confermando il successo della serie animata di Marvel Animation. La trama prosegue con nuovi episodi che riprendono le avventure dei mutanti, mantenendo il tono e lo stile della prima stagione. Alcuni episodi introducono elementi tratti dai fumetti, offrendo sorprese ai fan. La stagione si compone di episodi che approfondiscono i personaggi e le loro storie, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

La serie animata rivelazione di Marvel Animation torna con una seconda stagione che promette già benissimo. E non mancano le sorprese per chi ama i fumetti. X-Men '97 è tornata su Disney Plus dopo poco più di due anni con una nuova stagione, composta da nove episodi. E sì, i primi rappresentano un ottimo biglietto da visita. La stagione di partenza è stata accolta con entusiasmo per diversi motivi. Innanzitutto, ha rappresentato ufficialmente il ritorno degli X-Men nelle braccia dei Marvel Studios, dopo che per anni il marchio è appartenuto a Fox: pur avendoli introdotti timidamente nel Marvel Cinematic Universe con un "easter egg" nella scena dopo i titoli di coda di The Marvels, X-Men '97 ha fatto veramente da spartiacque, aprendo la porta al futuro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Movieplayer.it - X-Men '97, recensione stagione 2: una grande riconferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

$16M+ Verified Trader vs 15 Unprofitable Traders

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: X’ MEN 97 Stagione 2 – Recensione in anteprima dei primi 4 episodi

Leggi anche: X-men ’97 stagione 2: Quanti episodi sono?

Temi più discussi: X-Men '97, recensione stagione 2: una grande riconferma; Recensione X-Men '97 stagione 2: un ritorno esplosivo che conferma il meglio della Marvel Animation; X-Men ’97 Stagione 2, recensione dei primi quattro episodi; X-Men ‘97 ci ha preso gusto (ed è una delle migliori produzioni Marvel, a mani basse).

#XMen97 Stagione 2, recensione dei primi quattro episodi x.com

X-Men '97, recensione stagione 2: una grande riconfermaX-Men '97, la serie animata rivelazione di Marvel Animation, torna con una seconda stagione che promette già benissimo. E non mancano le sorprese per chi ama i fumetti. movieplayer.it

X-Men '97 Stagione 2 Episodio 2 Anteprima Esclusiva | 'Ci Chiamiamo Gli X-Men' reddit

X-Men ‘97 ci ha preso gusto (ed è una delle migliori produzioni Marvel, a mani basse)L’1 luglio 2026 ha debuttato su Disney+ la seconda stagione di X-Men ‘97, la serie animata di casa Marvel sui mutanti. Per questa seconda run il cast di doppiatori, nella versione originale, include R ... today.it