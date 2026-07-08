X-Men ' 97 recensione stagione 2 | una grande riconferma

Da movieplayer.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda stagione di X-Men '97 è stata rilasciata, confermando il successo della serie animata di Marvel Animation. La trama prosegue con nuovi episodi che riprendono le avventure dei mutanti, mantenendo il tono e lo stile della prima stagione. Alcuni episodi introducono elementi tratti dai fumetti, offrendo sorprese ai fan. La stagione si compone di episodi che approfondiscono i personaggi e le loro storie, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

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La serie animata rivelazione di Marvel Animation torna con una seconda stagione che promette già benissimo. E non mancano le sorprese per chi ama i fumetti. X-Men '97 è tornata su Disney Plus dopo poco più di due anni con una nuova stagione, composta da nove episodi. E sì, i primi rappresentano un ottimo biglietto da visita. La stagione di partenza è stata accolta con entusiasmo per diversi motivi. Innanzitutto, ha rappresentato ufficialmente il ritorno degli X-Men nelle braccia dei Marvel Studios, dopo che per anni il marchio è appartenuto a Fox: pur avendoli introdotti timidamente nel Marvel Cinematic Universe con un "easter egg" nella scena dopo i titoli di coda di The Marvels, X-Men '97 ha fatto veramente da spartiacque, aprendo la porta al futuro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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