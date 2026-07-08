Un report rivela i prossimi ingaggi della WWE, tra cui quello di Hiromu Takahashi. La notizia indica che la federazione sta pianificando nuovi acquisti di wrestler, con alcuni già confermati e altri ancora da annunciare. La mossa sembra far parte di una strategia per rafforzare il roster. Non sono stati forniti dettagli sui termini contrattuali o sulle tempistiche di ingresso. La notizia si basa su fonti interne non ufficiali.

Se c’è una cosa che ormai i fan di wrestling sanno benissimo, è che il movimento dei wrestler da una federazione all’altra non si ferma mai. Dopo le recenti notizie dell’addio alla WWE del New Day e Sheamus, e i sempre più insistenti rumor sui ritorni di Baron Corbin ed Enzo & Cass, pare che la compagnia stia per mettere a segno altri due colpi almeno. Secondo Fighful, infatti, parrebbe che la federazione voglia assumere diversi nuovi talenti nel prossimo futuro. Qualora questi nuovi innesti dovessero effettivamente arrivare, contribuirebbero al rafforzamento del roster della WWE, attività a cui pare che la federazione voglia dedicarsi nel corso di quest’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un report svelerebbe i prossimi ingaggi della federazione, non solo Hiromu Takahashi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: WWE: Un wrestler AEW starebbe per arrivare in federazione

WWE: La federazione cerca nuovi atleti a un evento fitness alle HawaiiLa WWE parteciperà all’Hawaii Fit Expo 2026, che si terrà il 27 e 28 giugno alle Hawaii.