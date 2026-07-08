Kevin Owens ha condiviso un messaggio sui social media che ha suscitato speculazioni sul suo possibile ritorno in WWE. L'atleta ha pubblicato un post che ha alimentato le attese tra i fan, senza fornire dettagli specifici sulle sue intenzioni o sui tempi di rientro. La pubblicazione ha generato discussioni tra gli appassionati, che interpretano il messaggio come un segnale di un prossimo ritorno in scena.

Il ritorno di Kevin Owens potrebbe essere sempre più vicino. O almeno è quello che molti fan hanno iniziato a ipotizzare dopo un enigmatico post pubblicato dal canadese sui propri social. Nelle scorse ore Owens ha condiviso su X un’immagine del celebre Boogeyman mentre tiene in mano un orologio. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione: soltanto una foto che ha immediatamente scatenato le speculazioni della community. Il riferimento all’orologio ha portato molti tifosi a pensare che il countdown per il suo ritorno in WWE possa essere ormai iniziato. Naturalmente non esiste alcuna conferma ufficiale e il post potrebbe avere anche un significato completamente diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens pubblica un messaggio enigmatico, cresce l’attesa per il ritorno

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Kevin Owens Exposes A Scrapped WWE Storyline

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