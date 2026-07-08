Kendal Grey ha mantenuto l’NXT Women’s Championship nel suo primo tentativo di difesa, sconfiggendo Nattie nell’ultimo episodio di NXT. Nattie è stata accompagnata da Karmen Petrovic e Nikkita Lyons, mentre Grey ha ricevuto supporto dalla campionessa di velocità femminile. La sfida si è conclusa con la vittoria della campionessa, che ha confermato il titolo.

Kendal Grey ha difeso con successo l’ NXT Women’s Championship per la prima volta, sconfiggendo Nattie nell’ultimo episodio di NXT. Nattie è stata accompagnata a bordo ring da Karmen Petrovic e Nikkita Lyons, mentre la campionessa ha potuto contare sul sostegno della Women’s Speed Champion Wren Sinclair. Nattie sfiora l’impresa, ma Kendal Grey resta campionessa. Fin dal suono della campanella, Nattie ha preso l’iniziativa, cercando di imporre il proprio wrestling a terra e riuscendo inizialmente a mettere in difficoltà la campionessa. Grey, però, ha reagito con determinazione, ribaltando l’inerzia del match e costringendo la sfidante a rifugiarsi all’esterno del ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kendal Grey difende con successo l’NXT Women’s Championship contro Nattie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AND NEW! Kendal Grey wins the NXT Womens Championship: NXT Great American Bash 2026 highlights

Notizie e thread social correlati

WWE: Kendal Grey celebra il suo nuovo regno da NXT Women’s Champion, ma Kelani Jordan scatena il caosKendal Grey ha conquistato il titolo di NXT Women’s Champion dopo aver vinto contro Lola Vice durante l’evento NXT Great American Bash il 28 giugno.

WWE: Kendal Grey è la nuova campionessa di NXT, cade il regno di Lola ViceNel corso del Great American Bash 2026, trasmesso domenica sulla CW, Kendal Grey ha vinto il match contro Lola Vice e si è aggiudicata il NXT Women’s...

Argomenti più discussi: Kendal Grey sconfigge Lola Vice e conquista il titolo NXT Women’s Championship al Great American Bash; NXT Report 30-06-2026 – WWE; NXT THE GREAT AMERICAN BASH 2026 – REVIEW; Risultati NXT Live 30-06-2026 – WWE.

WWE NXT's Kendal Grey parla delle difficoltà con il lato 'intrattenimento' del wrestling: 'Mi piace che mi stia sfidando e mettendo fuori dalla mia zona di comfort' - WrestleTalk reddit