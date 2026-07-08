A Wimbledon, la semifinale tra Sinner e Djokovic si terrà venerdì alle 14. La partita si giocherà sul Centrale. Le semifinali femminili si svolgeranno invece nel giorno precedente, ovvero giovedì. La sfida tra i due tennisti italiani e serbi è la prima semifinale in programma nel torneo. La data e l’orario sono stati ufficializzati dall'organizzazione del torneo.

Tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone (tra i vincenti di Cobolli-Fery e Zverev-Fritz). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, sul Centrale è ancora Sinner vs Djokovic: orario e data del match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wimbledon 2026 Seeds Confirmed | Sinner No.1, Djokovic No.7 | Tennis News

Notizie e thread social correlati

Sinner debutta a Wimbledon 2026: giorno, orario e tradizione del primo match sul CentraleLunedì 29 giugno alle 14, Jannik Sinner scende in campo per il suo primo match a Wimbledon 2026 sul Centrale.

Leggi anche: Sinner–Djokovic a Wimbledon: data, orario e dove vedere la semifinale

Temi più discussi: Italiani a Wimbledon 2026 oggi: le partite del 5 luglio · Tennis ATP e WTA; Super sabato azzurro: il programma di oggi su Sky; Wimbledon 2026, tocca a Paolini e Cobolli: entrambi in campo sul Centrale | Programma, orari e dove vederli in tv; Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, tutti i match e dove vederli.

SONO STANCHISSIMO La sfida contro Auger-Aliassime ha consumato le energie di Nole, che tra due giorni riscenderà sul Centrale di Wimbledon per la semifinale Sinner Ora è il momento di recuperare le forze: Djokovic è la prova vivente che, an x.com

Il Centrale si tinge d'azzurro con Paolini e Cobolli: il programma del day 10 di Wimbledon, mercoledì 8 luglio 2026WIMBLEDON - Si chiude il programma dei quarti di finale nei tabelloni maschile e femminile: sul Centrale si parte con Paolini-Kostyuk e si chiude con Cobolli-Fe ... eurosport.it

Cobolli vs Fery oggi a Wimbledon 2026: orario, dove vederla in TV e streamingOggi sul Centrale di Wimbledon Flavio Cobolli sfida l'idolo di casa Arthur Fery nei quarti di finale per conquistare una storica semifinale. tomshw.it