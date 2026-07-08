Oggi, a Wimbledon 2026, si disputano le partite dei quarti di finale maschili e femminili. Gli incontri si svolgono nel primo pomeriggio, trasmessi in diretta TV e streaming. Tra i partecipanti italiani, alcuni tennisti sono in campo per cercare di avanzare alle semifinali. Gli orari delle partite vengono segnalati sui canali ufficiali del torneo e sui servizi di streaming.

Il torneo di Wimbledon torna in campo per completare i quarti di finale e definire così l’allineamento dei tabelloni alle semifinali. L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista e può giocare altre due carte per ampliare il proprio contingente tra i migliori quattro dei tabelloni di singolare dopo il successo ottenuto ieri da Sinner: Cobolli e Paolini vogliono continuare la loro corsa. Nel secondo match sul Campo Centrale Flavio Cobolli, testa di serie numero nove, affronta il britannico Arthur Fery. Chi vince trova in semifinale il vincente della sfida Fritz-Zverev. Il bilancio dei confronti diretti sorride al britannico che nell’unico precedente ha superato l’italiano in tre set nel primo turno dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026 oggi (8 luglio): orari partite, tv, streaming, italiani in campo

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