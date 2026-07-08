Il coach ha dichiarato che con l’arrivo di Jurkatamm la squadra è a metà strada nel completamento. Cinque giocatori sono già stati inseriti nel roster. Ha inoltre affermato che Mabor è consapevole del fatto che si crede nelle capacità di Jurkatamm. La squadra sta lavorando per integrare i nuovi elementi e raggiungere la composizione definitiva. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dettagli sui piani futuri o sulle strategie di rafforzamento.

Coach Valli, con la firma di Jurkatamm siete arrivati a metà dell’opera nella costruzione della squadra con cinque elementi già incasellati. Che ci dice dell’ultima presa, quella dell’estone di formazione italiana? "Innanzitutto ritengo estremamente importante sapere come sono umanamente i ragazzi che si prendono perché anche il loro stile, dentro e fuori dal campo, è prezioso dato che noi facciamo uno sport di squadra e il gruppo deve funzionare, al di là di quelli che sono gli aggiustamenti tecnico-tattici. Mikk, secondo me, è un giusto mix di gioventù, freschezza, ma anche di esperienza perché ha fatto dei chilometri in questa categoria. Credo quindi che, ricoprendo due ruoli, anche tre all’occorrenza, possa essere un jolly per noi molto importante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, il punto di coach Valli. "Jurkatamm? Sarà una certezza. Mabor sa che crediamo in lui»

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Vuelle, coach Valli's assessment. Jurkatamm? He'll be a sure thing. Mabor knows we believe in him.Coach Valli, con la firma di Jurkatamm siete arrivati a metà dell’opera nella costruzione della squadra con cinque elementi già incasellati. Che ci dice dell’ultima presa, quella dell’estone di formaz ... sport.quotidiano.net

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