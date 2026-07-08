Vigilanza Rai l' opposizione si ritira sull' Aventino e blocca tutto

L’opposizione ha deciso di ritirarsi dal voto sulla commissione Vigilanza Rai, bloccata da oltre un anno. Quando si è tentato di far ripartire il processo, i membri di maggioranza hanno scelto di non partecipare, lasciando tutto in stand-by. La situazione ha portato a un blocco totale del procedimento, con la minoranza che ha deciso di astenersi o di uscire dalla discussione. La questione riguarda principalmente il rinnovo e la composizione della commissione di vigilanza.

Prima il campo largo denuncia la commissione Vigilanza Rai perché bloccata da più di un anno. Poi quando si avvia il processo per farla ripartire la compagine progressista si trincera in modalità Aventino. Dalla Camera e dal Senato sono partite le lettere. I presidenti Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto a tutti i capigruppo chiedendo di indicare entro oggi i nomi scelti per ricomporre la commissione Vigilanza Rai, travolta la scorsa settimana dalle dimissioni di massa dei membri di opposizione e maggioranza. Ma quest'oggi il campo largo non invierà alcuna lista. Tutti gli azionisti della compagine progressista hanno deciso di non fornire i nomi per varare la Vigilanza bis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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