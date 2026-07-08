Un malghese di 51 anni è stato condannato a un anno di reclusione con l’accusa di omicidio colposo per la morte di un ciclista avvenuta il 2 luglio 2022. La causa è stata un filo spinato teso sul sentiero, che ha causato la caduta fatale del ciclista. La sentenza riguarda il proprietario di una malga situata in provincia di Vicenza.

È stato condannato a un anno di reclusione Walter Dalla Palma, malghese di 51 anni di Enego (Vicenza), a processo con l’accusa di omicidio colposo per la morte di un ciclista avvenuta il 2 luglio 2022. La vittima, l’imprenditore bassanese di 63 anni Maurizio Pezzato, ha perso la vita dopo una caduta provocata da un filo spinato teso lungo un sentiero in una proprietà di Dalla Palma. Il pubblico ministero Hans Roderich Blattner aveva chiesto due anni di carcere, sostenendo che quel tracciato fosse di fatto percorribile e frequentato e che vi sia stata negligenza nel tendere il filo spinato. L’avvocato del malghese, Roberto Rigoni Stern, ha già annunciato il ricorso in Appello. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Vicenza, ciclista morto per il filo spinato teso sul sentiero: condannato a un anno il proprietario di una malga

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