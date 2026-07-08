Venezuela oltre 3600 morti Si scava ancora tra le macerie
In Venezuela, le squadre di soccorso stanno ancora cercando persone tra le macerie del doppio terremoto avvenuto il 24 giugno. Il numero delle vittime è salito a più di 3.600. Le autorità continuano a lavorare sul campo per estrarre eventuali sopravvissuti e recuperare i corpi. La situazione rimane critica in alcune zone colpite, dove le strutture sono gravemente danneggiate. Nessun aggiornamento ufficiale ha modificato i dati sui morti.
In Venezuela si continua a scavare tra le macerie del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. Salito a oltre 3.600 il numero delle vittime. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Venezuela, oltre 3600 morti. Si scava ancora tra le macerie
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