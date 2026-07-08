In Venezuela, le squadre di soccorso stanno ancora cercando persone tra le macerie del doppio terremoto avvenuto il 24 giugno. Il numero delle vittime è salito a più di 3.600. Le autorità continuano a lavorare sul campo per estrarre eventuali sopravvissuti e recuperare i corpi. La situazione rimane critica in alcune zone colpite, dove le strutture sono gravemente danneggiate. Nessun aggiornamento ufficiale ha modificato i dati sui morti.

In Venezuela si continua a scavare tra le macerie del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. Salito a oltre 3.600 il numero delle vittime. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Venezuela, oltre 3600 morti. Si scava ancora tra le macerie

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