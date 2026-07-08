Venezuela la rabbia dei sopravvissuti dopo il terremoto | Gli aiuti umanitari spariscono Paghiamo noi i mezzi per cercare tra le macerie

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il terremoto in Venezuela, alcuni sopravvissuti hanno riferito che gli aiuti umanitari sono scarsi e che devono coprire i costi dei mezzi per le operazioni di ricerca tra le macerie. Nella notte tra domenica e lunedì, sono stati estratti vivi una madre e tre minori da sotto le macerie di un edificio a La Guaira. Non ci sono ancora notizie di altri sopravvissuti o di eventuali vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso nella zona colpita.

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C’è ancora vita sotto le macerie in Venezuela. Salvati una madre e tre minori, prima dell’alba di lunedì. Erano bloccati sotto l’edificio Opp26, Tanaguarena (La Guaira). Hanno retto circa 290 ore sotto il cemento. Per i soccorritori è un “miracolo” di fronte ai troppi cadaveri recuperati, anche in fase di avanzata decomposizione. Estratte dalle macerie 6.400 persone, secondo stime ufficiali, mentre i morti superano i 3.342 e i dispersi sono 50mila. È finita la fase internazionale dei soccorsi. Le operazioni passano alla Protezione civile. E ora l’attenzione si sposta sugli aiuti umanitari, già soggetti a corruzione. “Le donazioni provengono dalla società civile, ma le controllano gruppi armati e militanti del Partito socialista unito del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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