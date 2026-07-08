Una squadra di medici e infermieri italiani proveniente dall’Emilia-Romagna è rientrata ieri dopo aver fornito assistenza nelle aree colpite dal terremoto in Venezuela. La missione, iniziata a giugno, ha coinvolto operatori che hanno lavorato tra le macerie, contribuendo con interventi sanitari e supporto alle popolazioni colpite. Diversi professionisti hanno riferito che la richiesta di aiuto resta alta e che molte persone hanno collaborato, anche volontariamente, per far fronte alle necessità emergenti.

È rientrata ieri la squadra di medici e di infermieri partita dall’Emilia-Romagna per portare aiuto e supporto nelle zone del drammatico terremoto che ha sconvolto il Venezuela lo scorso 24 giugno. Due medici e tre infermieri che hanno fatto base come i colleghi partiti da altre cinque Regioni d’Italia, a Caraballeda, città nel nord del Paese, una delle più colpite di un sisma che ha mietuto più di 3500 morti e causato più di 16mila feriti. «Un ringraziamento di cuore va a nome di tutta la Regione, verso queste persone che in poche ore hanno deciso di partire per l’altro capo del mondo con l’obiettivo di salvare più vite possibile» hanno detto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Venezuela, il racconto di medici e infermieri italiani: «Serve tutto, tra le macerie tanti hanno dato una mano»

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