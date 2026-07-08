Vbs Under 20 in Coppa Italia E la Nazionale sarà al Flora

La Nazionale Under 20 parteciperà alla Coppa Italia, mentre il club si prepara alla Final Four dopo aver vinto la Supercoppa italiana e aver chiuso in testa il girone di qualificazione. La squadra si concentrerà sul torneo nazionale, che si svolgerà al Flora. La qualificazione anticipata alla fase finale ha segnato un risultato importante per il team, che ora punta a proseguire il percorso vincente in questa competizione.

Archiviata la prima parte di stagione con la conquista della Supercoppa italiana e la qualificazione in anticipo da prima del girone alla Final Four (sarà il Pisa l’avversaria in semifinale scudetto il 2 agosto a Scoglitti) per cui era ininfluente il match di ieri con la Lazio (recupero della sfida del girone B di campionato), l’ Under 20 del Viareggio Beach Soccer sarà di scena in Coppa Italia da oggi fino a venerdì per questa tre giorni a Praia a Mare (Cosenza). I giovani bianconeri (campioni in carica) hanno già vinto il trofeo nel 2023 e appunto l’anno scorso, oltre ad aver raggiunto la finale nel 2024. I baby bianconeri allenati dalla coppia Marco Pacini-Lelio Biancalana giocano stasera alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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