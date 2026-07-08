Vannacci sale sul pulmino coi big del Pd ma finisce male | è bufera
Un viaggio verso Bruxelles si è trasformato in un caso politico dopo che un europarlamentare ha pubblicato sui social uno scatto con alcuni esponenti di un partito di centrosinistra. La foto, scattata a bordo di un pulmino, ha suscitato polemiche e critiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma la questione ha attirato l’attenzione dei media e delle opposizioni. La vicenda si è sviluppata rapidamente, generando commenti e reazioni sui social network.
Un viaggio verso Bruxelles si è trasformato in un piccolo caso politico e mediatico. Protagonista è Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, che ha condiviso sui social uno scatto destinato a far discutere. L’immagine, scattata a bordo del pulmino che accompagnava alcuni eurodeputati, mostra Vannacci insieme a diversi esponenti del Partito Democratico. Tra i volti riconoscibili compaiono Matteo Ricci e Stefano Bonaccini, entrambi seduti sullo stesso mezzo durante il trasferimento. Lo scatto è stato accompagnato da un commento ironico del generale, ma nel giro di poche ore ha acceso un acceso dibattito sui social network, soprattutto tra i suoi stessi sostenitori. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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