Vannacci sale sul pulmino coi big del Pd ma finisce male | è bufera

Notizia in breve

Un viaggio verso Bruxelles si è trasformato in un caso politico dopo che un europarlamentare ha pubblicato sui social uno scatto con alcuni esponenti di un partito di centrosinistra. La foto, scattata a bordo di un pulmino, ha suscitato polemiche e critiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma la questione ha attirato l’attenzione dei media e delle opposizioni. La vicenda si è sviluppata rapidamente, generando commenti e reazioni sui social network.