unicredit verso il controllo di commerzbank

Unicredit si avvicina al controllo di Commerzbank, con i risultati definitivi dell’ops attesi a breve. Dopo la chiusura della prima fase dell’offerta, la banca italiana ha raggiunto il 42,5% delle quote, considerando azioni, strumenti convertibili e adesioni, su un totale del 12,5%. La fase finale dell’operazione è imminente, con le cifre definitive che saranno comunicate nelle prossime ore.

Unicredit si prepara al controllo di Commerzbank. Per i risultati definitivi dell’ops, maturati nei tempi supplementari, è solo questione di ore. Dopo la chiusura della prima parte dell’offerta, la banca guidata da Andrea Orcel tra azioni già in possesso, strumenti convertibili e adesioni per il 12,5% può contare su un quota pari al 42,5 per cento. Le stime che circolano è che nel periodo chiuso il 3 luglio, potrebbe esserci stato un altro 2,5% che avrebbe conferito le proprie azioni. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti avrebbe, quindi, in mano almeno il 45% dell’istituto tedesco. Una quota che si consoliderebbe ulteriormente quasi al 47% con l’annullamento previsto da Commerz delle azioni proprie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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UniCredit-Commerzbank: perché la soglia del 30% può cambiare il risiko bancario europeo

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