Un' auto su tre immatricolata per il noleggio | i modelli più scelti

Notizia in breve

Tra aprile e giugno 2026, un'auto su tre immatricolata è risultata essere stata targata tramite canali di noleggio. I dati ufficiali indicano che circa il 33% delle nuove targhe nel trimestre proviene da veicoli destinati al noleggio, evidenziando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. I modelli più scelti sono quelli di segmento compatto e SUV, preferiti per la loro praticità e versatilità.