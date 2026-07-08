Un' auto su tre immatricolata per il noleggio | i modelli più scelti
Tra aprile e giugno 2026, un'auto su tre immatricolata è risultata essere stata targata tramite canali di noleggio. I dati ufficiali indicano che circa il 33% delle nuove targhe nel trimestre proviene da veicoli destinati al noleggio, evidenziando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. I modelli più scelti sono quelli di segmento compatto e SUV, preferiti per la loro praticità e versatilità.
Un’auto su tre, questo è il rapporto delle auto che sul totale delle immatricolazioni nel periodo da aprile a giugno 2026 sono state targate tramite canali di noleggio. Il dato è stato diffuso dall’Associazione Nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio (Aniasa), che ha pubblicato tutte le informazioni riguardo al mercato dell’autonoleggio relative al secondo trimestre del 2026. Una tendenza, quella delle vendite del nuovo, che mostra come il settore dell’automotive goda di una spinta significativa da parte dei servizi di noleggio. Apporto che si mostra in costante crescita, se si considera che da gennaio 2026 il 33,4% delle auto è stato immatricolato da compagnie di noleggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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