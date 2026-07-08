Il voto negativo del 30 giugno ha impedito la realizzazione del Cpr a Castel Volturno, nonostante fosse prevista un’area protetta nella zona destinata all’edificio. La decisione è stata presa dalla Regione Campania, con il presidente Fico che ha ribadito la sua contrarietà. La scelta si scontra con il progetto del governo, che aveva pianificato il centro per la permanenza e il rimpatrio dei migranti in quella zona.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico l’aveva promesso, lo scorso 30 giugno è arrivato il voto negativo: il Cpr (centro per la permanenza e il rimpatrio dei migranti) a Castel Volturno non si farà. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la mozione che impegna la giunta a esprimere una “ formale contrarietà ” alla realizzazione, mentre la mozione alternativa del centrodestra è stata respinta. Nel suo intervento in Aula, Fico ha ribadito la necessità di puntare sul rilancio del territorio piuttosto che sulla realizzazione del Cpr. Proprio per questo, su proposta delle assessore Fiorella Zabatta e Claudia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’area protetta nella zona destinata al Cpr: la mossa di Fico contro il piano del governo. “Al territorio serve tutt’altro”

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