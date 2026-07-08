Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Diego sempre più geloso di Lorenza, mentre Rosa fatica a nascondere la verità su Eduardo a Clara; la Picariello infatti, sta mentendo alla sua amica che, però, si accorge del suo comportamento strano. Nell'episodio di giovedì 9 luglio Alberto riuscirà a scoprire dove si trova Anna, mentre Rosa continuerà ad essere in balia dei sensi di colpa nei confronti di Clara. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti A cena Diego ha avuto una reazione impulsiva che ha sbalordito tutti: geloso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 luglio: Alberto trova Anna, Rosa vuole dire la verità a Clara

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