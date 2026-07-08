Tra le 22 e le 6 di martedì, un grattacielo a Manhattan è stato evacuato dopo che due pilastri al 21° piano si sono deformati. La causa è stata il cedimento di una trave d’acciaio, che ha compromesso la stabilità dell’edificio. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dell’intera struttura, creando disagi tra i residenti e i lavoratori nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Nella notte tra lunedì e martedì un grattacielo di Manhattan, a New York, è stato evacuato a causa della deformazione di due pilastri portanti al 21esimo piano dell’edificio, provocata dal cedimento di una trave d’acciaio. Il grattacielo si trova al civico 235 Est della 42esima strada, in una zona molto trafficata e vicina alla stazione Grand Central Terminal, la più grande e frequentata della città. Sono stati evacuati anche 9 edifici vicini, tra cui una scuola. La zona attorno al grattacielo, tra la 40esima e la 45esima strada, è stata chiusa al traffico. Il grattacielo è stato fino a poco tempo fa la sede newyorkese dell’azienda farmaceutica Pfizer ed è in fase di ristrutturazione per essere riconvertito a uso residenziale, con la costruzione di più di 1. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un grattacielo pericolante a New York sta causando molti disagi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un grattacielo pericolante a New York ha causato molti disagiTra lunedì e martedì notte, un grattacielo a Manhattan è stato evacuato dopo che due pilastri al 21esimo piano si sono deformati.

Da progetto ambizioso a grattacielo più odiato di New York: cosa sta accadendo al 262 Fifth AvenueIl 262 Fifth Avenue, un tempo considerato un progetto ambizioso, è diventato oggi il grattacielo più discussa di New York.

Temi più discussi: New York, chiuso grattacielo a rischio cedimento a Manhattan: evacuati 9 palazzi vicini; Un grattacielo pericolante a New York ha causato molti disagi; Manhattan, paura per un grattacielo in ristrutturazione: colonne piegate e rischio di crollo - Il video; Un grattacielo pericolante a New York ha causato molti disagi.

New York, chiuso grattacielo a rischio cedimento a Manhattan: evacuati 9 palazzi viciniUn grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è stato evacuato dopo che i tecnici hanno rilevato un movimento della struttura e il rischio di un possibile collasso parziale. L'edificio, che si tro ... msn.com

New York, grattacielo a rischio crollo: evacuato l'edificioGrattacielo a rischio crollo a Manhattan. Poco prima delle 8 di questa mattina (le 14 in Italia) i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata riguardante la caduta di mattoni nei pressi del civico 2 ... tg24.sky.it