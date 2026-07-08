Un faentino nominato Giusto tra le nazioni
Un faentino e sua moglie sono stati riconosciuti come Giusti tra le nazioni a Gerusalemme. Il riconoscimento è stato conferito per le azioni di Francesco Rampi, nato nel 1907, e della moglie Luisa Unger, originaria di Fiume. Gli episodi a cui si fa riferimento sono stati successivamente ricostruiti da enti pubblici e studiosi di storia.
Un riconoscimento solenne arriva da Gerusalemme per rendere onore alle azioni di un faentino e di sua moglie. L’episodio a cui si fa riferimento, poi ricostruito da enti pubblici e da studiosi di storia, vede al centro il faentino Francesco Rampi, classe 1907 e la moglie, Luisa Unger, originaria di Fiume. I due, nel 1943, quando risiedevano a Mantova, diedero protezione, attraverso un vero e proprio sotterfugio attraverso uno scambio di identità, a una coppia di religione ebraica, mettendo, di fatto a repentaglio la propria vita. L’episodio, ricostruito attraverso una collaborazione tra l’amministrazione di Mantova e lo storico Frediano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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