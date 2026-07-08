un faentino nominato giusto tra le nazioni

Notizia in breve

Un faentino e sua moglie sono stati riconosciuti come Giusti tra le nazioni a Gerusalemme. Il riconoscimento è stato conferito per le azioni di Francesco Rampi, nato nel 1907, e della moglie Luisa Unger, originaria di Fiume. Gli episodi a cui si fa riferimento sono stati successivamente ricostruiti da enti pubblici e studiosi di storia.