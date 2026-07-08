Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno
Durante la sessione estiva di calciomercato, si registrano aggiornamenti frequenti sulle trattative in corso. La redazione di Calcio News24 fornisce notizie aggiornate ora dopo ora, concentrandosi su movimenti di giocatori e possibili trasferimenti. È il periodo più intenso dell’anno per le operazioni di mercato nel calcio professionistico.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 8 luglio 2026. Modric verso il rinnovo col Milan: il croato avrebbe scelto di continuare in rossonero 10:15 – Dopo le riflessioni successive al Mondiale, Modric sarebbe pronto a firmare per un’altra stagione con il Diavolo Ultime notizie calciomercato – 7 luglio 2026. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
NOTIZIE di CALCIOMERCATO EP.9
Temi più discussi: Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza; Zaniolo, intesa sempre più vicina con l'Udinese; Inter, avviata la trattativa per Khalaili: le ultimissime; Carnevali, due chiavi per Lucumi alla Juve: quanti milioni porta Kelly e l'attesa strategica.
Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com
Pasquini, ecco la sua nuova destinazione (con un compagno del 25-26 che potrebbe raggiungerlo); conferma di esperienza alla Castelfrettese: https://www.vallesina.tv/calcio/calcio-tutte-le-ultime-notizie-live-di-calciomercato-della-vallesina-e-dintorni-giugno- facebook
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Calciomercato, caos Serie A: tutti i colpi di scena e gli acquisti che possono ribaltare il campionatoIl calciomercato sta entrando nella sua fase più delicata, con varie squadre di Serie A che hanno già piazzato colpi importanti e club che invece aspettano l'uomo giusto ... ilmessaggero.it