Durante la sessione estiva di calciomercato, si registrano aggiornamenti frequenti sulle trattative in corso. La redazione di Calcio News24 fornisce notizie aggiornate ora dopo ora, concentrandosi su movimenti di giocatori e possibili trasferimenti. È il periodo più intenso dell’anno per le operazioni di mercato nel calcio professionistico.

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