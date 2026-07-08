Un calciatore è stato ufficialmente trasferito da una squadra all’altra durante la sessione estiva di mercato. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, senza dettagli sui termini economici. La firma del contratto è avvenuta nel pomeriggio, e il giocatore ha già iniziato ad allenarsi con la nuova squadra. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla società coinvolta.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 8 luglio 2026. Manchester United e Chelsea chiudono l’accordo: 50 milioni di sterline per il talento brasiliano Andrey Santos 23:00 – Manchester United e Chelsea trovano l’intesa: accordo da 50 milioni di sterline per portare il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le ultime di calciomercato

Temi più discussi: Greenwood-Roma, il Fenerbahce vuole anticipare tutti: le news di calciomercato; Zaniolo, intesa sempre più vicina con l'Udinese; Inter, avviata la trattativa per Khalaili: le ultimissime; Juventus, su Bremer c'è... il Bayer Monaco.

Ultime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com

#Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live #SkySport #SkyCalciomercato - X x.com

Calciomercato, caos Serie A: tutti i colpi di scena e gli acquisti che possono ribaltare il campionatoIl calciomercato sta entrando nella sua fase più delicata, con varie squadre di Serie A che hanno già piazzato colpi importanti e club che invece aspettano l'uomo giusto ... ilmessaggero.it