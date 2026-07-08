Ue, più diritti ai passeggeri degli aerei contro i ritardi

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha approvato nuove modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Le misure prevedono maggiori tutele in caso di ritardi e cancellazioni dei voli. Le modifiche riguardano anche l’informazione ai passeggeri e i risarcimenti. Le nuove norme entreranno in vigore una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Non sono state specificate tempistiche precise per l’attuazione.