Ue più diritti ai passeggeri degli aerei contro i ritardi

Da tv2000.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento europeo ha approvato nuove modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Le misure prevedono maggiori tutele in caso di ritardi e cancellazioni dei voli. Le modifiche riguardano anche l’informazione ai passeggeri e i risarcimenti. Le nuove norme entreranno in vigore una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Non sono state specificate tempistiche precise per l’attuazione.

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Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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