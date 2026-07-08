Ue più diritti ai passeggeri degli aerei contro i ritardi
Il Parlamento europeo ha approvato nuove modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Le misure prevedono maggiori tutele in caso di ritardi e cancellazioni dei voli. Le modifiche riguardano anche l’informazione ai passeggeri e i risarcimenti. Le nuove norme entreranno in vigore una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Non sono state specificate tempistiche precise per l’attuazione.
Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ue, più diritti ai passeggeri degli aerei contro i ritardi
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