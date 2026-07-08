ucraina nove paesi europei chiedono deroghe per comprare missili usa

Nove Paesi europei membri della NATO hanno scritto alla Commissione europea chiedendo deroghe per acquistare missili statunitensi. La richiesta riguarda l’accelerazione delle procedure di acquisto di sistemi di difesa aerea per sostenere l’Ucraina. I paesi coinvolti sono i Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Danimarca e Polonia. La lettera è stata inviata il 8 luglio 2026.

Roma, 8 luglio 2026 – Un gruppo di nove Paesi europei membri della Nato – Paesi Bassi, Germania, Finlandia, Svezia, Lituania, Estonia, Lettonia, Danimarca e Polonia – ha inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo di accelerare sull’acquisto di missili di fabbricazione statunitense per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. La lettera è indirizzata all’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, e al commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. Nella lettera inviata lo scorso 2 luglio, ma emersa sui media lo scorso 7 luglio nella prima giornata del... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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