Tutto per la mia famiglia replica puntata 8 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – mercoledì 8 luglio – la soap turca Tutto per la mia famiglia. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 25 e 26 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Il trionfo di Asiye e Doruk alla gara di canto viene spezzato da un tragico rientro: Asiye trova Kadir, Omer ed Emel privi di sensi a causa delle esalazioni della stufa. Akif manipola sua moglie e riesce a farsi perdonare, deludendo così le aspettative di Sengul di essere generosamente retribuita da Nebahat. Gli Atakul temono la reazione della domestica. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tutto per la mia Famiglia GRAN FINALE Prima stagione - Canale 5

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