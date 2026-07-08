La piazza Santissima Annunziata si è tinta di bianco durante la serata benefica organizzata dalla Fondazione Ant. Centinaia di persone si sono radunate per partecipare a uno spettacolo e sostenere il servizio di assistenza medica specialistica domiciliare gratuita per bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’evento ha visto una grande partecipazione e si è svolto con un’atmosfera di solidarietà.

Una piazza Santissima Annunziata completamente vestita di bianco, centinaia di ospiti, spettacolo e solidarietà. È stata un successo “A White Night for Ant“, la serata benefica organizzata da Fondazione Ant per sostenere il servizio di assistenza medica specialistica domiciliare gratuita dedicato ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. Grande entusiasmo per l’arrivo della special guest Elettra Lamborghini, accolta dagli applausi dei presenti e protagonista di uno dei momenti più attesi della serata. Apprezzatissima anche l’esibizione di Alessandro Ristori & The Portofinos, che hanno accompagnato la cena mentre il giovane comico fiorentino Gianmaria Vassallo ha regalato sorrisi e leggerezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti in bianco per Ant. La grande notte solidale a favore dei piccoli malati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi sub DUBHer Mother Was Tortured to Death… So She Entered the Palace for Revenge

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Palazzo Pucci per malati oncologici: assegno di 3mila euro per Ant

Leggi anche: “Cena in jazz”: Fondazione Ant lancia un nuovo evento solidale

Temi più discussi: Torna a Brugherio la Cena in Bianco; Perché a Wimbledon i tennisti continuano a vestirsi di bianco, tranne qualche rara eccezione; Milano, tutti in bianco in Terrazza per due notti bianche; Pisa, ecco Bianco: Si vince tutti insieme. Contratto biennale.

Tutti per l'ultima conferenza stampa di Cristiano Ronaldo in un Mondiale Una foto ICONICA @TommasoTurci #CristianoRonaldo #FIFAWorldCup #DAZN x.com

La tavola stava costringendo il bianco, ma ho aperto tutti i mitici e i rari reddit

Milano, tutti in bianco in Terrazza per due notti biancheLa Terrazza del Bobino invita milanesi e turisti a due serate speciali, quelle di venerdì 3 e sabato 4 luglio, nella storica cornice del Piazzale della Stazione Porta Genova. La Terrazza si trasforma, ... ilgiorno.it

Tutti in bianco a Montecarlo: Norris mette la seconda, musi lunghi per Leclerc e PiastriValli a capire. Studiano tutto l'anno livree celebrative speciali (macchine, tute, caschi e chi più ne ha più ne metta) per le gare più in del Mondiale e poi e qual è il risultato? Un podio ... sportmediaset.mediaset.it