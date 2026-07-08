L’Argentina ha recuperato una situazione critica grazie a due gol di Messi e Fernandez, ribaltando il risultato. La stampa internazionale ha sottolineato questa rimonta come uno dei momenti chiave della partita. La squadra, vicina alla sconfitta, ha evitato l’eliminazione. La partita ha visto pochi cartellini e nessuna espulsione, mentre le teorie del complotto sulla mancata espulsione di Messi circolano sui social.

La rimonta quasi incredibile dell’Argentina è stata esaltata e messa in risalto dalla stampa mondiale. I Campioni in carica erano a un passo dal baratro e l’uno-due firmato Messi e Fernandez ha rimesso in corsa l’Albiceleste. Ma è anche stata una gara – non l’unica – che ha suscitato proteste per la direzione arbitrale. Così come i media tradizionali hanno celebrato gli argentini, va ricordato che i canali alternativi dei social sono diventati il serbatoio dei complottisti. Dei sostenitori della teoria secondo cui la Fifa di Infantino favorirebbe Leo Messi e compagni. L’Egitto ha denunciato l’arbitraggio che avrebbe favorito Messi e compagni; il gol annullato a Ziko, il rigore non dato ai nordafricani nell’azione che ha poi portato al gol argentino sul ribaltamento di fronte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutte le teorie del complotto pro Argentina: dalla mancata espulsione di Messi ai pochissimi cartellini

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Sidny Lopes Cabral could not believe his own goal!

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