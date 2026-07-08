Tutta la verità su Lilly | la storia vera dietro il film di Rai 2

Tutta la verità su Lilly va in onda stasera su Rai 2 alle 21:20. Ecco la trama del thriller, il cast e la storia vera che ha ispirato il film, liberamente tratta dal celebre caso della scomparsa di Maddie McCann. Stasera, mercoledì 8 luglio, alle 21:20 su Rai 2 arriva Tutta la verità su Lilly, un thriller che intreccia mistero, tensione e dramma familiare. Il film racconta la scomparsa improvvisa di una bambina durante una vacanza, dando il via a un'indagine ricca di colpi di scena e sospetti. La vicenda è ispirata a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni, quello della piccola Maddie McCann. Il mistero di Lilly: la trama e il cast del film Anna e Robert, decidono di uscire a cena con degli amici poco distante, lasciando i figlioletti addormentati nell'appartamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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