Il club ha annunciato la creazione di una squadra Under 18 nel settore giovanile, iniziativa che amplia il percorso di sviluppo dei giovani talenti. La nuova formazione si inserisce nel progetto dedicato alla crescita dei calciatori emergenti e rappresenta un passo importante per il rafforzamento del settore giovanile. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la stagione 2026-2027, segnando un cambiamento significativo nelle strutture di formazione del settore giovanile.

2026-07-08 20:41:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “La stagione 202627 segna una novità importante per il Settore Giovanile bianconero con la nascita della squadra Under 18, un tassello che rende ancora più completo il percorso di crescita dei giovani talenti della Juventus “. Arriva così l’annuncio del club sulla nascita di una nuova categoria tra i talenti della Vecchia Signora. La nota del club. “La nuova formazione si inserisce all’interno di una struttura sempre più integrata, – prosegue la nota – pensata per accompagnare i calciatori nel loro sviluppo tecnico, tattico e umano, creando un collegamento ancora più efficace tra le diverse categorie del vivaio, l’Under 20 e la Next Gen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Juve, nasce l’ Under 18! La nota del club: “Progetto per i talenti bianconeri”

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