Trump contro tutti deluso dall’Italia | Ha fatto molto male con le basi L’attacco alla Spagna | Caso senza speranza – La diretta

Durante il vertice Nato di Ankara, il presidente americano ha criticato l’Italia per il supporto insufficiente riguardo all’utilizzo delle basi militari statunitensi, affermando che l’Italia ha fatto molto male. Contestualmente, ha definito il caso della Spagna senza speranza, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa valutazione. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di critiche rivolte ad alcuni alleati dell’Alleanza Atlantica.

Al vertice Nato di Ankara, Donald Trump ne ha per tutti, ma soprattutto per i due più deludenti alleati Nato: Italia e Spagna. Accanto al segretario generale Mark Rutte, il presidente americano ha definito l’aiuto italiano inadeguato sull’uso delle basi militari americane, dicendo che «l’Italia ha fatto molto male». Mentre sulla Spagna è stato ancora più duro, bollandola come «un pessimo alleato» e affermando che i rapporti commerciali con Madrid sono ormai chiusi, un «caso senza speranza», precisando che «ci sono anche un altro paio di paesi» ostili ma che la Spagna resta il caso più critico. Trump ha collegato queste critiche al tema della... 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump contro lItalia: Via le truppe Usa, non ci avete aiutato. Minacce anche a Spagna e Germania

Notizie e thread social correlati

Tajani chiama l’Iran: «Mai autorizzato azioni di guerra». Rubio: «Trump molto deluso dall’Italia» – La direttaIl ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che l’Italia non ha mai autorizzato azioni di guerra in Iran.

L’ira di Trump con Meloni, Rubio conferma: “Molto arrabbiato e deluso dall’Italia”Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha confermato che il presidente è realmente arrabbiato e deluso con l’Italia.

Argomenti più discussi: Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali'; Ucraina, Trump: Ho parlato con Putin e Zelensky, entrambi vogliono accordo - Geagency; Trump in Turchia: Meloni mi piace ma sull'Iran ha sbagliato; Trump contro gli alleati Nato: Deluso. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle. E su Meloni: Brava persona, mi piace ma ha sbagliato.

Infatti mi sembrava strano ; con l'IRAK oltre agli aerei americani , abbiamo messo a disposizione i nostri,150 tornado o tutti quelli che avevamo Sono decollati 500 aerei americani dalle basi in italia contro l'iran Forse trump è deluso perchè non abbiamo inviato x.com

Trump in Turchia: Molto deluso dalla NATO. Meloni mi piace ma sull'Iran ha sbagliatoAGI - Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente ... msn.com