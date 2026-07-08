CITTA’ DI CASTELLO - La squadra di Casella Garavelle trionfa alla quinta edizione dei " Giochi Senza Frontiere dei Rioni e delle Pro Loco ", che si sono svolti il 4 luglio allo stadio Bernicchi. A sfidarsi sul campo erano oltre al team vincitore, Astucci Celle Cagnano, Salaiolo La Tina, Titta, San Pio X, Santa Lucia, Cerbara, Prato, Morra e Lerchi. Per cinque ore le squadre si sono affrontate nei giochi ideati dall’associazione "Gli Amici di Feffo", dando vita a sfide spettacolari, tra prove di abilità, velocità e collaborazione, accompagnate dal tifo del pubblico presente sugli spalti. A margine delle gare l’organizzazione, "a seguito delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trionfa Casella Garavelle. Salaiolo La Tina espulsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furti e truffe, banda di sudamericani espulsaLa Polizia locale ha fermato tre persone nel tardo pomeriggio di lunedì in viale Roma.

Giudice ordina il rientro in USA della donna espulsa nel CongoUn giudice ha disposto il rientro in Stati Uniti di una donna precedentemente espulsa nel Congo.

Argomenti più discussi: Trionfa Casella Garavelle. Salaiolo La Tina espulsa; Giochi Senza Frontiere a Città di Castello: trionfa Casella Garavelle; Casella Garavelle vince i Giochi Senza Frontiere tifernati.