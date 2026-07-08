Trasporti Ciccioli FdI | Diritti passeggeri dopo 13 anni scelte di civiltà contro abusi delle compagnie

Dopo quasi 13 anni, è stato raggiunto un accordo sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei, superando le resistenze di alcune compagnie e governi nazionali. La decisione è stata presa durante una sessione del Parlamento europeo, con un voto che ha concluso il processo di revisione delle norme sul settore trasporti aerei. L’accordo mira a tutelare meglio i diritti dei viaggiatori, dopo un lungo percorso di negoziazioni.

“Dopo quasi 13 anni si arriva finalmente a un accordo, superando le resistenze delle compagnie aeree e di alcuni governi nazionali”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Ciccioli (FdI) a margine della plenaria del Parlamento europeo, dopo il voto sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei.n Ciccioli ha parlato di trattamento equo per i passeggeri, citando tra le novità il diritto dei minori a sedere accanto ai genitori senza costi aggiuntivi, i rimborsi per ritardi superiori alle tre ore, maggiore trasparenza sul bagaglio a mano e più tutele per donne in gravidanza e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti, Ciccioli (FdI): Diritti passeggeri, dopo 13 anni scelte di civiltà contro abusi delle

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