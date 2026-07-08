Trasformazione rossonera | Amorim detta le linee della nuova difesa del Milan

Notizia in breve

Il Milan ha avviato una rivoluzione difensiva sotto la guida di Amorim, che ha definito le nuove linee della linea arretrata. Il reparto difensivo viene considerato il focus principale di questa fase di rinnovamento, con modifiche che riguardano principalmente la disposizione e il ruolo dei giocatori. La strategia mira a rafforzare la solidità della squadra e a rinnovare il modulo difensivo. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti o sui tempi di attuazione.