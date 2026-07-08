Trasformazione rossonera | Amorim detta le linee della nuova difesa del Milan
Il Milan ha avviato una rivoluzione difensiva sotto la guida di Amorim, che ha definito le nuove linee della linea arretrata. Il reparto difensivo viene considerato il focus principale di questa fase di rinnovamento, con modifiche che riguardano principalmente la disposizione e il ruolo dei giocatori. La strategia mira a rafforzare la solidità della squadra e a rinnovare il modulo difensivo. Nessun dettaglio sui nomi dei giocatori coinvolti o sui tempi di attuazione.
Il nuovo ciclo tecnico del Milan si apre sotto il segno di una vera e propria ricostruzione strutturale, con il reparto arretrato eletto a laboratorio principale del cambiamento. La dirigenza di Via Aldo Rossi si muove con un obiettivo chiaro: consegnare a Rúben Amorim una retroguardia capace di interpretare il calcio moderno, fatto di coraggio, impostazione dal basso e letture dinamiche. Per raggiungere questo traguardo, però, il club dovrà prima completare una profonda epurazione strategica sul mercato delle uscite, necessaria per finanziare i pesanti investimenti programmati in entrata. Sacrifici oltremanica e crescita protetta: il piano delle cessioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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