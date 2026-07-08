In una fabbrica di componenti per mobili, la transizione digitale permette ai sistemi di comunicare tra loro. Ora, il processo di produzione di un cassetto coinvolge dati condivisi tra ufficio tecnico, produzione e spedizione. Le misure, i materiali, le finiture e i tempi vengono trasmessi automaticamente tra i reparti. Questo cambiamento riduce errori e ottimizza i flussi di lavoro, collegando le diverse fasi della catena produttiva senza interventi manuali.

Un cassetto sembra l’oggetto più semplice del mondo. Eppure, dietro a ogni cassetto che viene prodotto da una fabbrica di componenti per mobili, c’è una catena di passaggi che parte dall’ufficio tecnico e arriva alla spedizione: misure, materiali, finiture, tempi. Moltiplicate tutto questo per centinaia di commesse diverse, ciascuna con le sue specifiche, e capirete perché oggi il banco di prova di un’azienda manifatturiera è tenere insieme le informazioni mentre produce. Si tende a pensare che la competitività si compri con un macchinario più veloce o un impianto più moderno. Conta, certo, ma se le informazioni non viaggiano insieme ai pezzi, se l’ufficio non sa cosa accade in reparto e la macchina non riceve in tempo reale le istruzioni giuste, ogni stazione resta scollegata dalle altre. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Transizione digitale in fabbrica, ecco cosa cambia quando i sistemi “comunicano” tra loro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trasformazione digitale nelle PMI: priorità, dati e AI nel manifatturiero | Prof. Miragliotta

Notizie e thread social correlati

Passaporto digitale su Google Wallet anche in Italia, cosa cambia e da quandoEntro la fine dell’estate 2026, l’ID Pass di Google Wallet sarà disponibile in alcuni Paesi dell’Unione Europea, Italia inclusa.

Cos'è l'euro digitale e quando entra in vigore: servizi gratuiti e nuovi conti bancari dal 2029, cosa cambiaI gruppi politici dell'Europarlamento hanno concordato sul regolamento riguardante l'euro digitale, che entrerà in vigore nel 2029.

Temi più discussi: Lighthouse Plant: il progetto che ha guidato la trasformazione digitale delle fabbriche ABB in Italia | News center; Prysmian, Cauteruccio: come integrare IA, IT e OT nelle fabbriche. Chiediglielo nel webinar di Industria Italiana (15.07; La questione del dato e il passaggio dall’Industrial IoT all’intelligenza decisionale; Physical AI, trasformazione digitale e sostenibile con Siemens.

Transizione digitale e green: 150 milioni alle impreseL'iniziativa rientra nel percorso avviato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme a Unioncamere. Transizione digitale ... interris.it

Il digitale e la fabbrica: Una fase di transizione che va governata in tutti i suoi passaggiPochi giorni fa il Censis ha pubblicato l’esito di una indagine le cui conclusioni già serpeggiavano tra i più. Secondo uno studio realizzato dal famoso istituto di ricerca in collaborazione con la ... ilrestodelcarlino.it