tra offerte e regali al via gli abbonamenti

‘Everyone. Everywhere. Neroverdi’. Tradotto, ‘Tutti. Ovunque’ e, senza bisogno di tradurre, ‘Neroverdi’. Il claim tradisce ovvio entusiasmo, e del resto si parla sempre della campagna abbonamenti che il Sassuolo ha presentato ieri e comincia oggi, ma solo, e solo fino a domenica, per gli abbonati che vogliono mantenere il posto che avevano la stagione scorsa e i nuovi abbonati che andranno ad occupare i posti ‘liberi’. Da martedi prossimo, invece, la campagna apre a tutti, con tempistica ragionevolmente ‘larga’ – si chiude a fine settembre – per dar modo a chiunque di andare oltre la quota ‘psicologica’ delle 7mila tessere staccate la stagione scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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