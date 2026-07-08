Tra offerte e regali al via gli abbonamenti

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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‘Everyone. Everywhere. Neroverdi’. Tradotto, ‘Tutti. Ovunque’ e, senza bisogno di tradurre, ‘Neroverdi’. Il claim tradisce ovvio entusiasmo, e del resto si parla sempre della campagna abbonamenti che il Sassuolo ha presentato ieri e comincia oggi, ma solo, e solo fino a domenica, per gli abbonati che vogliono mantenere il posto che avevano la stagione scorsa e i nuovi abbonati che andranno ad occupare i posti ‘liberi’. Da martedi prossimo, invece, la campagna apre a tutti, con tempistica ragionevolmente ‘larga’ – si chiude a fine settembre – per dar modo a chiunque di andare oltre la quota ‘psicologica’ delle 7mila tessere staccate la stagione scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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