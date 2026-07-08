‘The Mandela Catalogue’ | Steven Spielberg pronto per produrre un film su un famoso fenomeno horror digitale

Notizia in breve

Steven Spielberg sta producendo un film ispirato a un noto fenomeno horror digitale. La storia originale, diffusa su YouTube, ha riscosso grande popolarità e ora diventa un progetto cinematografico. La produzione si concentrerà su un fenomeno horror che ha catturato l’attenzione online e ha fatto il salto sul grande schermo. La notizia arriva dopo il successo di altri contenuti horror nati sul web che hanno raggiunto il cinema.