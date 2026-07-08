‘The Mandela Catalogue’ | Steven Spielberg pronto per produrre un film su un famoso fenomeno horror digitale
Steven Spielberg sta producendo un film ispirato a un noto fenomeno horror digitale. La storia originale, diffusa su YouTube, ha riscosso grande popolarità e ora diventa un progetto cinematografico. La produzione si concentrerà su un fenomeno horror che ha catturato l’attenzione online e ha fatto il salto sul grande schermo. La notizia arriva dopo il successo di altri contenuti horror nati sul web che hanno raggiunto il cinema.
Alcuni dei fenomeni horror più interessanti degli ultimi anni hanno visto la luce su YouTube, per poi trovare spazio (e successo) anche sul grande schermo. Opere come Backrooms e Obsession hanno dimostrato come le produzioni realizzate da giovani autori provenienti dal mondo del web possano fare la voce grossa anche nell’industria hollywoodiana, ed ora è solo questione di tempo prima che un nuovo horror nato su internet arrivi al cinema. Steven Spielberg si addentra nel presente ma stavolta lo fa con un attenzione particolare ai mediascapes digitali. Dettagli del progetto artistico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, The Mandela Catalogue farà il salto sul grande schermo con il sostegno di un nome d’eccezionedel calibro di Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
THE MANDELA CATALOGUE MOVIE CONFIRMED!
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Steven Spielberg punta su un film horror tratto da un fenomeno di YouTube: The Mandela CatalogueSteven Spielberg sta producendo un film horror ispirato a The Mandela Catalogue, una serie pubblicata su YouTube.
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Temi più discussi: Steven Spielberg punta su un film horror tratto da un fenomeno di YouTube: The Mandela Catalogue; Steven Spielberg produce l'adattamento di MANDELA CATALOGUE, con Amblin, United Artists e Amazon MGM Studios dietro il film diretto da Alex Kister.; The Mandela Catalogue, Steven Spielberg produrrà il film sul fenomeno di Youtube; The Mandela Catalogue, nuova serie horror di YouTube in arrivo al cinema con un film tratto dalla web saga.
Amblin di Steven Spielberg ed Amazon si aggiudicano i diritti cinematografici di The Mandela Catalogue! Si è scatenata un'accesa asta tra 11 studios in seguito al successo da 330 mln di dollari di The Backrooms! #TheMandelaCatalogue #AmblinEntertain facebook
Poiché Backrooms ha avuto successo, Steven Spielberg sta cercando di ricrearlo con The Mandela Catalogue reddit
Steven Spielberg to Produce Film Adaptation of YouTube Horror Series The Mandela CatalogueSteven Spielberg is set to produce a feature film adaptation of the viral YouTube horror series The Mandela Catalogue with original creator Alex Kister attached as director. ign.com
The Mandela Catalogue diventa un film: Steven Spielberg produrrà l’adattamento del celebre horror di YouTubeScopri perché Steven Spielberg produrrà il film tratto da The Mandela Catalogue, il celebre fenomeno analog horror nato su YouTube. cinefilos.it