Il terremoto in Venezuela ha provocato almeno 3.600 morti. Il governo ha richiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all’estero per finanziare la ricostruzione delle zone colpite. La richiesta arriva mentre le autorità tentano di coordinare gli interventi di soccorso e ricostruzione nelle aree maggiormente danneggiate. Non ci sono ancora dettagli su eventuali risposte da parte degli enti internazionali.

Il governo del Venezuela ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all’estero per finanziare la ricostruzione delle aree devastate dai terremoti del 24 giugno, che hanno causato almeno 3.600 morti. Venezuela, appello per sbloccare i fondi congelati L’appello - riferisce l’agenzia Afp - è stato lanciato dal ministro degli Esteri Yvan Gil Pinto nel corso di una riunione con rappresentanti delle Nazioni Unite e dei partner internazionali. Il capo della diplomazia venezuelana ha invitato tutti i Paesi che detengono risorse appartenenti allo Stato venezuelano ad avviare un piano per il loro rilascio, affinché possano essere destinate agli interventi di ricostruzione e assistenza alla popolazione colpita. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Terremoto in Venezuela, 3.600 morti: Caracas chiede lo sblocco dei fondi congelati per ricostruire

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TERREMOTO EN VENEZUELA: ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS MUERTOS

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