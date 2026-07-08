Temptation Island stasera la terza puntata | ecco cosa accadrà

Stasera va in onda la terza puntata di Temptation Island, dopo una prima che ha raggiunto 3.819.000 spettatori e uno share del 26,6%. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e le coppie coinvolte. Non sono stati rilasciati dettagli specifici sui contenuti in programma. La trasmissione continua a mantenere un buon riscontro di pubblico.

Grande attesa questa sera con la terza puntata diTemptation Island.La scorsa ha ottenuto buoniascolti, con 3.819.000 spettatori ed uno share del 26.6%. Questa sera un nuovo attesissimo appuntamento che si scontrerà con il docufilm dedicato a Lino Banfi, in occasione dei 90 anni dell’attore. Nella scorsa puntataGabriele e Sarasono stati i protagonisti dopo che lui, vedendola in atteggiamenti affettuosi con il tentatore Andre,ha fatto una folle corsa nel villaggio delle ragazze per affrontare “Hulk”. Una scena che ha fatto il giro del web e che è stata molto derisa sui social. Alla fine tra i due non c’è stato alcun confronto ma lui ha chiesto il falò di confronto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario

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