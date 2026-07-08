temptation island 2026 diretta terza puntata

Mercoledì 8 luglio 2026, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2026. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, ha mostrato nuove immagini dei partecipanti mentre affrontavano le loro prove e confronti all’interno del programma. La puntata si è concentrata sui momenti di tensione tra le coppie e sui tentativi di resistere alle tentazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato sviluppi successivi.

Temptation Island 2026, anticipazioni terza puntata di mercoledì 8 luglio 2026. Su Canale 5, in prima serata, continua il ‘viaggio nei sentimenti’ dei protagonisti della quattordicesima edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Nel corso della terza puntata, a mettersi in gioco sono ancora tutte le sette coppie: Il racconto ripartirà dalla richiesta di falò anticipato fatta da Gabriele Govoni alla fidanzata Sara Palumbieri. Dopo essere fuggito dal suo villaggio per affrontare il single Andre, il 25enne ha chiesto infatti di poter incontrare la sua amata. Quest’ultima accetterà di presentarsi. Occhio anche alla coppia formata da Rosario e Alessandra, nella quale non mancherà una grossa sorpresa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian

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